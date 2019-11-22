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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.11.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

AİHM'den Macaristan'a düzensiz göçmen cezası

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AİHM'den Macaristan'a düzensiz göçmen cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan'ı, iltica başvurusunda bulunan 2 düzensiz göçmeni Sırbistan'a geri yolladığı için 28 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM, 15 Eylül 2015'te, Macaristan-Sırbistan sınırındaki transit bölgede iltica başvurusunda bulunan ama 3 hafta sonra iltica başvuruları Macar makamlar tarafından reddedilerek Sırbistan'a geri yollanan iki Bangladeş vatandaşının açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Macaristan'ın, iltica başvurusunda bulunan iki kişiyi Sırbistan'a geri yollamakla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve insanlık dışı davranışı yasaklayan hükmünü çiğnediğine hükmetti.

Karara göre Macaristan, davacılara, 28 bin Avro tazminat ödeyecek.

MACARİSTAN'IN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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