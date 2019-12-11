AİHM’den Kavala kararı

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) iki maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, Kavala’nın tutukluluğuna son verilmesi için gereken tüm önlemlerin alınarak derhal serbest bırakılmasını talep etti. AİHM kararına göre Türkiye, AİHS’nin özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin 5’inci ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18’nci maddelerini ihlal etti. AİHM’deki Türk yargıç Saadet Yüksel muhalif görüş bildirdi. AİHM, Kavala’nın tutukluluğu için ‘susturma ve tüm insan hakları savunucuları üzerinde caydırıcı etki yaratma amaçlı’ değerlendirmesinde bulundu.