AİHM'den Alpay ve Altan kararı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını açıkladı. Kararda, "özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakları ihlal edildi" denildi.
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Mehmet Altan ile Şahin Alpay’ın Türkiye aleyhine yaptığı başvurular konusunda kararını açıkladı.
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen serbest bırakılmayan Altan ile AYM’nin ikinci kararı sonrasında serbest bırakılan Alpay’ın haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğine karar verdi. AİHM’nin AYM konusundaki değerlendirmesi ise Türkiye açısından kritik öneme sahip. AİHM, AYM kararlarına uyulmamasının yasal olmadığını ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerine ters düştüğü tespitinde bulundu.
Altan, Türkiye’nin AİHS’nin özgürlük ve güvenlik hakkını garanti altına alan 5’inci, ifade özgürlüğüne ilişkin 10’uncu, hakları kötüye kullanma yasağı konusundaki 17’inci ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanması ile ilgili 18’inci maddesini ihlal ettiği tezini işlemişti. AİHM aldığı kararda Türkiye’nin 5’inci ve 10’uncu maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. AİHM kararı gereği Türkiye, Altan’a 21 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.
TÜRKİYE 21 BİN 500 EURO ÖDEYECEK
Alpay da 5’inci, 10’uncu ve 18’inci maddelerin ihlal edildiğini savunmuştu. AİHM, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Altan davasında olduğu gibi, Türkiye’nin 5’inci ve 10’uncu maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, Alpay davasında da Altan davasındaki tespitlerini yineledi. Türkiye, Alpay’a da 21 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.
AYM SİSTEMİ TAKİPTE
AYM’nin serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen Altan ve (sonradan tahliye edilen) Alpay’ın tutukluluğunun sürmesinin, bu kurumun etkili iç hukuk yolu niteliğine yönelik ciddi endişeler doğurduğu tespitinde bulunan AİHM, bireysel başvuru sisteminin etkinliğini gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Alpay ve Altan’ın davalarına ilişkin karar benzer durumdaki gazeteciler açısından örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.
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