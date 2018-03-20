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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
20.03.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

AİHM'den Alpay ve Altan kararı!

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM'den Alpay ve Altan kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararını açıkladı. Kararda, "özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakları ihlal edildi" denildi.

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Mehmet Altan ile Şahin Alpay’ın Türkiye aleyhine yaptığı başvurular konusunda kararını açıkladı.

AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen serbest bırakılmayan Altan ile AYM’nin ikinci kararı sonrasında serbest bırakılan Alpay’ın haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğine karar verdi. AİHM’nin AYM konusundaki değerlendirmesi ise Türkiye açısından kritik öneme sahip. AİHM, AYM kararlarına uyulmamasının yasal olmadığını ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerine ters düştüğü tespitinde bulundu.

Altan, Türkiye’nin AİHS’nin özgürlük ve güvenlik hakkını garanti altına alan 5’inci, ifade özgürlüğüne ilişkin 10’uncu, hakları kötüye kullanma yasağı konusundaki 17’inci ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanması ile ilgili 18’inci maddesini ihlal ettiği tezini işlemişti. AİHM aldığı kararda Türkiye’nin 5’inci ve 10’uncu maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. AİHM kararı gereği Türkiye, Altan’a 21 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.

TÜRKİYE 21 BİN 500 EURO ÖDEYECEK

Alpay da 5’inci, 10’uncu ve 18’inci maddelerin ihlal edildiğini savunmuştu. AİHM, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Altan davasında olduğu gibi, Türkiye’nin 5’inci ve 10’uncu maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, Alpay davasında da Altan davasındaki tespitlerini yineledi. Türkiye, Alpay’a da 21 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.

AYM SİSTEMİ TAKİPTE

AYM’nin serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen Altan ve (sonradan tahliye edilen) Alpay’ın tutukluluğunun sürmesinin, bu kurumun etkili iç hukuk yolu niteliğine yönelik ciddi endişeler doğurduğu tespitinde bulunan AİHM, bireysel başvuru sisteminin etkinliğini gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Alpay ve Altan’ın davalarına ilişkin karar benzer durumdaki gazeteciler açısından örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.

20 aydır tutuklu olan gazeteci Şahin Alpaya ev hapsiyle tahliye
20 aydır tutuklu olan gazeteci Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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