AİHM’de Selahattin Demirtaş duruşması
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk haliyle ilgili davanın duruşması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire’de yapıldı.
Türkiye’nin avukatları, Demirtaş’ın tutuklanmasının siyasi boyutunun bulunmadığını vurgulayıp kendilerine ayrılan sürenin önemli bölümünü iç hukuk yollarının tüketilmediği tezine ayırdı. Demirtaş’ın avukatları ise yargı aracılığıyla muhalefetin susturulduğunu ve iddianamedeki unsurları destekleyen kanıtlar olmadığını savundu. Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın yerinde izlediği duruşmada Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de davaya müdahil oldu. Mijatovic, ‘Türkiye ve Türk adaletinin AİHM’nin rehberliğine ihtiyacı var’ ifadelerini kullandı. Geçen kasımda alınan ilk kararda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) güvenlik ve özgürlük hakkını düzenleyen 5’inci, haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18’inci ve Ek Protokol’ün serbest seçim hakkına ilişkin 3’üncü maddesinin ihlal ettiğine karar verilmişti. İki tarafın da talebi üzerine davayı baştan ele alan 17 yargıçlı Büyük Daire’nin kararını önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor. İlk kararla paralellik içermesi öngörülen Büyük Daire’nin alacağı karar nihai nitelikte olacak ve tarafların itiraz hakkı bulunmayacak.
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