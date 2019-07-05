AİHM törenine yüksek yargı çıkarması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türk yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel (36) önceki gün yemin ederek göreve başladı. Türk yargısının en üst kademesi de Strasbourg’daki törene tam kadro olarak katıldı.
OLDUKÇA sancılı geçen ve yaklaşık iki yıl devam eden bir sürecin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türk yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel önceki gün yemin ederek dokuz yıl sürecek görevine resmen başladı. Yüksel’in yemin törenine daha önce örneğine rastlanmayan şekilde Türk yargısının en üst kademesinin tam kadro katılması dikkat çekti.
EN GENÇ YARGIÇ
Strasbourg’daki AİHM binasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemin törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı. Üst düzey katılımın Yüksel tarafından yapılan davete icabet niteliğinde olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ve üst düzey bürokratların da hazır bulunduğu törene AİHM Başkanı Linos-Alexandre Sicilianos’un yanı sıra çok sayıda AİHM yargıcı da katıldı.
AİHM’nin en genç yargıcı olan 36 yaşındaki Yüksel, 2017’de başlayıp Ankara’nın gösterdiği adayların görevi yerine getirme konusunda ehil bulunmamaları üzerine uzayan süreçte son listede yer alıyordu. Saadet Yüksel, 9 Nisan’da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) yapılan oylamada geçerli 176 oydan 111’ini alarak ilk turda seçildi. Harvard Üniversitesi mezunu olan Yüksel, AİHM yargıcı seçilmeden önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Yüksel, Rıza Türmen ve Işıl Karakaş’ın ardından daimi olarak Strasbourg’da görev yapacak üçüncü Türk yargıç.
Yemin töreni ikili temaslar için de zemin oluşturdu. Yemin töreni bağlamında Arslan ve Sicilianos görüş alışverişinde bulundu. Arslan, 18 Eylül’de görevini Maria Pejcinovic Buric’e devredecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile de bir araya geldi.
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