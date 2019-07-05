AİHM törenine yüksek yargı çıkarması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAİHM törenine yüksek yargı çıkarması
GeriDünya AİHM törenine yüksek yargı çıkarması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AİHM törenine yüksek yargı çıkarması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AİHM törenine yüksek yargı çıkarması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türk yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel (36) önceki gün yemin ederek göreve başladı. Türk yargısının en üst kademesi de Strasbourg’daki törene tam kadro olarak katıldı.

OLDUKÇA sancılı geçen ve yaklaşık iki yıl devam eden bir sürecin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türk yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel önceki gün yemin ederek dokuz yıl sürecek görevine resmen başladı. Yüksel’in yemin törenine daha önce örneğine rastlanmayan şekilde Türk yargısının en üst kademesinin tam kadro katılması dikkat çekti.

EN GENÇ YARGIÇ

Strasbourg’daki AİHM binasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemin törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı. Üst düzey katılımın Yüksel tarafından yapılan davete icabet niteliğinde olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ve üst düzey bürokratların da hazır bulunduğu törene AİHM Başkanı Linos-Alexandre Sicilianos’un yanı sıra çok sayıda AİHM yargıcı da katıldı.

AİHM’nin en genç yargıcı olan 36 yaşındaki Yüksel, 2017’de başlayıp Ankara’nın gösterdiği adayların görevi yerine getirme konusunda ehil bulunmamaları üzerine uzayan süreçte son listede yer alıyordu. Saadet Yüksel, 9 Nisan’da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) yapılan oylamada geçerli 176 oydan 111’ini alarak ilk turda seçildi. Harvard Üniversitesi mezunu olan Yüksel, AİHM yargıcı seçilmeden önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Yüksel, Rıza Türmen ve Işıl Karakaş’ın ardından daimi olarak Strasbourg’da görev yapacak üçüncü Türk yargıç.

Yemin töreni ikili temaslar için de zemin oluşturdu. Yemin töreni bağlamında Arslan ve Sicilianos görüş alışverişinde bulundu. Arslan, 18 Eylül’de görevini Maria Pejcinovic Buric’e devredecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile de bir araya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Tunus'ta göçmen teknesi battı
Peru'dan Venezuela krizini görüşmek için Türkiye dahil 100 ülkeye davet
Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye nota
Dün okullar Türkiye'ye devredilmişti! Bugün böyle gözaltına alındı...