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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerAİHM listesinde yine sorun! Kriz kronikleşti
Dünya AİHM listesinde yine sorun! Kriz kronikleşti
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Dünya
Güven ÖZALP
12.03.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

AİHM listesinde yine sorun! Kriz kronikleşti

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM listesinde yine sorun! Kriz kronikleşti

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi geçen yıl nisanda dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenmesine ilişkin süreçte yaşanan kriz kronikleşti. Daha önce listeleri reddedilen Türkiye’nin hazırladığı son liste de sorun yarattı. Uluslararası uzmanlardan oluşan danışma birimi, yaptığı değerlendirmede üç kişilik listede iki isme yeşil ışık yakarken bir ismin değiştirilmesinin yerinde olacağı telkininde bulundu. Türkiye ise danışma panelinin telkinini dikkate almak yerine sürece aynı isimlerle devam etme kararını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) bildirdi.

Danışma paneli, Türkiye’nin son listesinde yer alan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necati Polat ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selami Kuran için yeşil ışık yaktı. Panel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, Almanya doğumlu, Selma Öztürk Pınar’ın ise seçilmeye uygun olmadığı ve değiştirilmesinin yerinde olacağı yönünde görüş bildirdi.

Danışma paneli, sürecin daha sonraki aşamalarında olumsuzluk yaşanmaması için bir tür filtre işlevi görüyor. Türkiye daha önce hazırladığı ilk listede danışma panelinin telkini doğrultusunda değişikliğe gitmiş ancak ikinci liste için de, ‘adayların AİHM yargıcı seçilmek için gerekli niteliklere sahip olmadıklarından değiştirilmesi’ telkiniyle karşılaşınca listesinde ısrarcı olmuştu.

MÜLAKATA ALINACAKLAR

Türkiye’nin mevcut listesinde ısrarcı olması ve aynı üç isimle devam etme kararını Strasbourg’a bildirmesinin ardından AKPM’deki sürecin hızlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra, AİHM yargıçlarının seçiminden sorumlu olan ve AKPM’deki beş siyasi grup tarafından belirlenen 20 üyeden oluşan komite devreye girecek. Türkiye’nin de bir üyesinin bulunduğu komite, Polat, Kuran ve Öztürk Pınar’ı mülakata alacak.

KOMİTE GÖRÜŞ BİLDİRECEK

Komite, adayların gerekli hukuki niteliklerinin ve deneyimlerinin yanında bazı pratik unsurlara da özellikle dikkat ederek yapacağı mülakat sonrasında adayların AİHM yargıcı seçilebilmek için gerekleri kriterleri karşılayıp karşılamadığı konusunda AKPM Genel Kurulu’na görüş bildirecek. Geçmişte yaşanan örnekler, AKPM komitesinin listeler konusundaki tavsiyesinin Genel Kurul tarafından izlendiğine işaret ediyor.

SIKI KRİTERLER

AİHM’ye yargıç seçme sürecinde, gerekli hukuki niteliklerin ve deneyimin yanı sıra bazı pratik unsurlara da özellikle dikkat ediliyor. Bu bağlamda ilgili devletin kadın-erkek dengesini gözeten, şeffaf şekilde belirlenmiş üç kişilik bir liste sunması gerekiyor. Adayların AİHM’nin çalışma dili olan İngilizce ya da Fransızcayı aktif şekilde kullanabilmeleri, tam hâkim olmadıkları diğer dil konusunda ise en azından pasif bilgi düzeyine sahip olması bekleniyor.

 

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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