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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
21.03.2018 - 00:17, Son Güncelleme:

AİHM ihlal var dedi, AYM’ye destek çıktı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM ihlal var dedi, AYM’ye destek çıktı

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ davalarından yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ile Şahin Alpay’ın Türkiye aleyhine yaptığı başvurular konusunda kararını açıkladı.

AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen serbest bırakılmayan Altan ile Alpay’ın (tahliye edildi) haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğine karar verdi. AYM kararları ile uyumlu olan ihlal kararı sürpriz olmazken AİHM’nin, bu kuruma ilişkin değerlendirmesi Türkiye açısından büyük önem taşıyor. AİHM, AYM kararlarına uyulmamasının yasal olmadığı ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerine ters düştüğü tespitinde bulundu. Bununla birlikte, AYM’yi etkin iç hukuk yolu olarak görmeyi sürdürdüğü mesajını da yansıttı.

AİHS İLE UYUMLU DEĞİL

Altan ve Alpay, gözaltına alınmalarının keyfi olduğu, gözaltı kararının yasal olmadığı, tutukluluklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uygun olmadığı ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği tezleriyle geçen yıl ocak ve şubat aylarında AİHM’ye başvurmuşlardı. Davayı öncelikli olarak ele alan ve genel işleyişine oranla oldukça hızlı hareket eden AİHM, her iki davada da AİHS’nin özgürlük ve güvenlik hakkını garanti altına alan 5’inci ve ifade özgürlüğüne ilişkin 10’uncu maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM, devlet ve hükümet hakkındaki eleştirilerin otomatik olarak terör örgütü üyeliği, yataklığı, propagandası, hükümeti devirme gibi ciddi suçlamalara neden olmasının ve cezalandırılmasının da AİHS ile uyumlu olmadığı yönünde görüş bildirdi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

AİHM’nin, bireysel başvurularda AYM’nin Türk vatandaşları için etkin iç hukuk yolu olup olmadığına yönelik yorumu merakla beklenen unsurlar arasındaydı. AİHM, AYM’nin 11 Ocak’ta her iki isim için de aldığı kararlara arka çıktı. Birinci derece mahkemelerin, AYM’nin serbest bırakma kararına uymaması ise AİHM tarafından hukuk devleti açısından sorun olarak görüldü. AYM’yi etkin iç hukuk yolu olarak görmeye devam ettiğini belirten AİHM, bireysel başvuru sisteminin etkinliğini gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunun da altını çizdi.

AİHM kararı gereği Türkiye, hem Altan’a hem Alpay’a 21 bin 500 Euro olmak üzere toplamda 43 bin Euro tazminat ödeyecek. Alpay ve Altan kararları benzer durumdaki gazeteciler açısından örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.

TÜRK HÂKİM KARŞI ÇIKTI

HER iki davada da karar 1’e karşı 6 oyla alındı. Görev süresi geçen yıl mayıs başında dolan ancak yerine yeni bir isim seçilemediği için görevini sürdüren Türk hâkim Işıl Karakaş, eşi Eser Karakaş’ın davacılarla yakın arkadaş olması nedeniyle her iki davadan da affını istemişti. Karakaş’ın yerine bu davalarda geçici yargıç statüsüyle Ergin Ergül görev yaptı. Ergül her iki durumda da kararın aksi yönünde oy verdi.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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