AİHM için kritik mülakat bugün
GÖREV süresi 1 Mayıs 2017’de dolan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenmesine ilişkin kritik mülakat bugün.
Türkiye’nin aday gösterdiği ve danışma panelinden onay alan üç aday Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM), AİHM yargıçlarının belirlenmesinden sorumlu komitesinin Paris’te yapacağı toplantıda soruları yanıtlayacak. Adayların önemli bölümünün ‘yetersiz’ olmaları gerekçesiyle reddedildiği bir süreç yaşanması nedeniyle mülakatın önemi bir kat artmış durumda.
İlgili komite, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Necati Polat ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran’ın göreve uygun olup olmadıklarına karar verecek. AKPM’deki beş siyasi grup tarafından belirlenen 20 üyeli komite, adayların AİHM yargıcı seçilebilmek için gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığı konusunda AKPM Genel Kurulu’na görüş bildirecek. Onay çıkarsa 8 Ekim’de başlayacak AKPM Genel Kurulu’nda oylama yapılacak.
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