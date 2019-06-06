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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.06.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

AİHM Doğan ve Çakmak'ın başvurusunu kabul edilemez buldu

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AİHM Doğan ve Çakmak'ın başvurusunu kabul edilemez buldu

AİHM, Balyoz Davası'nda tutuklu yargılanan emekli orgeneral Doğan ile emekli Tuğamiral Çakmak'ın başvurularını, aynı konuda BM'ye yapılan başvuruda tutukluluğun haksız olduğuna karar verilmesi nedeniyle kabul edilemez buldu.

Alınan bilgiye göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 2010'da başlatılan "Balyoz" soruşturması kapsamında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın 1 yıl 10 ay 25 gün, 2015'te hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın 18 ay 26 gün tutuklu kalmasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı.

Doğan ve Çakmak, yerel mahkemelerin tahliye taleplerini silahların eşitliği ilkesine aykırı olarak reddetmesinden dolayı tutukluluk hallerinin yasallığına itiraz etmelerine imkan veren etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Başvuruları kabul edilemez bulan AİHM, kararında, Doğan ve Çakmak'ın, uluslararası diğer bir soruşturma veya çözüm mercii olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na da içeriği itibarıyla aynı başvuruda bulunduklarını, söz konusu organın "Balyoz Davası"nda yargılanan ve başvurucuların da aralarında bulunduğu 250 sanığın tutukluluğunun haksız olduğuna karar verdiğini hatırlattı.

AİHM'in daha önce bu hususu dikkate alarak bir başka başvuruyu da kabul edilemez bulduğu anımsatılan kararda, bu nedenle aynı doğrultudaki mevcut başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 35. maddesi uyarınca kabul edilemez olduğuna karar verildiği vurgulandı.

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