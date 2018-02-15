AIESEC Türkiye'den özür diledi

Geçtiğimiz hafta Alman lastik devi Continental'in internet sitesinde yayınlanan bir reklamda gösterilen dünya haritasında Türkiye'yi silme skandalının ateşi daha soğumadan yeni bir harita skandalı daha patlak verdi.

Uluslararası öğrenci topluluğu AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitelerinde Türkiye'nin dünya haritasından silindiği ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biri olarak bilinen AIESEC, hakkında çıkan haberler için sosyal medya hesabından özür metni yayınladı. Hatanın, bağımsız bazı ülke websitelerinden kaynaklandığını belirten şirket, hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

AIESEC'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medyada yer alan "AIESEC, Türkiye'yi haritadan sildi." haberlerine bir açıklama getirmek istiyoruz. Bazı AIESEC ülkelerinin bağımsız websitelerinde fark edilmeden Türkiye'nin yer almadığı haritalara yer verilmiştir. Liderler yetiştiren dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak 126 ülkede faaliyet gösteren ve insan kaynağı potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaç edinen AIESEC Global'ın resmi websitesinde (www.aiesec.org) Türkiye haritası yer almaktadır.

AIESEC Global'ın websitesinden bağımsız bazı ülke websitelerinde böyle bir dikkatsizlik yapıldığı gözlemlenmiş ve gerekli kişi ve kurumlar AIESEC Türkiye tarafınca uyarılmıştır. AIESEC Global Hakla İlişkiler Direktörü Joaquim Sanvictores "AIESEC ulusal websiteleri global AIESEC markasını temsil etmemektedir, Türkiye'nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatalar en kısa sürede düzeltilecektir." şeklinde açıklama yapmıştır.

AIESEC Türkiye olarak Türkiye'nin kasti olarak haritadan silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrar belirtmek isteriz. AIESEC Türkiye globalde en başarılı AIESEC ülkelerinden biridir ve Kolombiya'da gerçekleşen AIESEC Uluslararası Kongresi'nin en önemli ödülü olan Genç Liderlik Hareketi Ödülünü alarak 127 AIESEC ülkesinin en iyisi seçilmiştir. Global arenada Türkiye'nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir, yapılan hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz." denildi.

HATAYI HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK GENÇ FARK ETTİ

"Haberturk.com'dan Leyla Ünal'ın haberine göre Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitesinde gösterilen dünya haritasında Türkiye'nin yer almamasını Hollanda'daki Türk öğrenci ortaya çıkardı. Üniversitede düzenlenen tanıtım organizasyonunda durumu fark ettiğini söyleyen Dilek Bolat, “Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım” dedi.

Bolat, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Hollanda'nın Gelderland eyaletinde Wageningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Bolat, “AIESEC temsilcileri 17 Ocak'ta, uluslararası staj ve tez imkanlarını tanıtmak için sınıfımıza geldi. Sunum yaptılar. AIESEC'in nerelerde faal olduğuna dair bir dünya haritası açtılar. Haritada Türkiye'nin olmadığını fark ettim. Aynı şeyi yanımdaki Hollandalı arkadaşım da fark etti. Bunun üzerine, 'Ülkem neden haritada yok' sorusunu yönelttim. 'Ülken neresi?' diye sordular. 'Türkiye' deyince, ciddiye alınmadığımı hissettim. Zaten hemen ardından sınıftaki herkes dağıldı. Sinirden elim ayağım titriyordu. Sunumu yapan üniversitenin AIESEC temsilcisi yanıma gelerek, 'Biz bu haritaları Hollanda temsilciliğinin internet sitesinden alıyoruz' dedi. Ben de olayın peşini bırakmayacağımı, konuyla ilgili yetkililere ulaşmak istediğimi söyledim. Mail adresi istedim. Bana verilen bir internet sitesi adresiydi. Kendileri de AIESEC'e durumu bildiren bir mail atacaklarını söylediler. Ben de, gönderecekleri maili bana da iletmelerini istedim. Mail adresimi verdim. Ancak herhangi bir geri dönüş olmadı. Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım. Durumu, Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımla ve Hollanda'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştım. Ardından özür dilediler” dedi.

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