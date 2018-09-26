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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.09.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Ahvaz saldırısında 'güvenlik açığı' tartışmaları

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Ahvaz saldırısında 'güvenlik açığı' tartışmaları

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Hüseyni, Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Nakavi Hüseyni, Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda teröristlerin 12 dakika boyunca hiçbir karşılık görmeden ateş açtığını belirterek, olayda güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi.

Hüseyni, Ahvaz'daki saldırının İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve askeri yetkililerin de katıldığı Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda ele alındığını aktardı.

Saldırıyla ilgili komisyona sunulan görüntülerin güvenlik zafiyetini ortaya koyduğunu belirten Hüseyni, şunları kaydetti:

"Dört terörist rahatlıkla 12 dakika boyunca kurşun yağdırıyor, etrafta geziniyor, şarjör değiştiriyor ve birbirleriyle konuşuyor fakat hiç kimse onlara karşılık veremiyor. Bunlar bu süre boyunca rahatlıkla hareket ettiler yaralıları da bu süre içinde öldürdüler."

Saldırganların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetlerince desteklendiğini ve ABD tarafından da teşvik edildiğini ileri süren Hüseyni, "Ancak ortadaki güvenlik zafiyeti bizden kaynaklanıyor. Bu törende tam bir güvenlik sağlanmalı giriş çıkışlar kontrol edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Hüseyni saldırıyla ilgili tüm detayların komisyonda ele alındığını aktarırken güvenlik zafiyetinin affedilmeyeceğini, sorumlulardan hesap sorulacağını ve güvenlik zafiyetine neden olan yetkililerin belirlenerek kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Hüseyni, saldırıdan önce gerekli istihbarata ulaşamadığı gerekçesiyle İstihbarat Bakanlığını da eleştirdi.

Öte yandan komisyonun diğer üyesi Veliyullah Nanvakenari ise Ahvaz'daki saldırıda teröristlere içeriden destek verildiğini ve güvenlik tedbirlerinin yeteri kadar alınmadığını belirtti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe de saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik zafiyeti ve ihmaller neticesinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Töreni düzenleyen birimlerin olaydaki sorumluğuna işaret eden Felahatpişe, "Hiçbir zaman tören alanına 8-10 metre uzaklıkta silahlı kişiler konuşlanıp günahsız insanlara kurşun sıkmamalıydı. Töreni düzenleyen birimler olaydan sorumludur ve cevap vermeleri gerekir. Fakat bu konuda da bazı zafiyetlerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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