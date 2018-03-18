Ahmedinejad’dan Süleymani’ye tehdit
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi’nin ‘yolsuzluk’tan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi kendisi ile olan “iş ilişkilerini” açıklamakla tehdit etti.
Ahmedinejad, Süleymani’ye hitaben yazdığı ve “dolatebahar” adlı sitede yayımlanan mektubunda, “Aramızdaki iş ilişkilerinin açıklanmasına kendinizi tam olarak hazırlayın” dedi. Ahmedinejad, “Yakında zalimlerin rezil olacağını ancak pişmanlık için geç olacağı” uyarısında bulundu. Mahkemenin kendisini “bazı Afrika ülkelerinin liderlerine dağıtılmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu’ndan aldığı yaklaşık 3.5 milyon Euro’yu zimmetine geçirmekle” suçladığını belirten Bakayi, bunu yalanlamıştı. Bakayi, Süleymani’den “iddiaların doğru olmadığını açıklamasını talep ettiğini” belirtmişti.
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