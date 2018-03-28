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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' çağrısı

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Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' çağrısı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cezaevinde açlık grevini sürdüren yardımcısı Hamid Bakayi'nin durumuyla ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e "kesin talimat" vermesi çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldığı dördüncü mektubunda, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Bakayi'nin yargı sürecinin adil bir şekilde işlemediğini ve kararın "tamamen siyasi" olduğunu öne sürdü.

Eski Cumhurbaşkanı, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda Bakayi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz üzere yargı, herhangi bir belge veya hukuki referanslar olmaksızın tamamen siyasi yaklaşımlar ve gizli soruşturma sonucunda Bakayi'yi en ağır cezaya mahkum ederek, derhal tutuklamış ve hapse atmıştır. O, siyasi irade tarafından 10'uncu ve 11'inci hükümeti karalamak için kurban edildi."

Yardımcısının cezaevinde hücrede tutulduğunu ve "yargının zulmüne" karşılık başladığı açlık grevinde 14'üncü gününe girdiğini dile getiren Ahmedinejad, Bakayi'nin sağlık durumunun kötüleştiğini kaydetti.  Ahmedinejad mektubunda Hamaney'e hitaben "Sizin de bildiğiniz üzere kendisi mümin, devrimci, suçsuz ve temiz bir kişidir. En küçük bir yolsuzluğu yoktur. Sizden 'büyük bir facia' ve telafi edilemez zararların önüne geçmek için 'kesin talimat' vermenizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'E 4'ÜNCÜ MEKTUP

Bir süredir ülke yönetimi ve Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad daha önce de Hamaney'e hitaben 3 mektup kaleme almıştı. Ahmedinejad, 19 Şubat tarihli ilk mektubunda, "ülkedeki ekonomik sorunların arttığını, halkın güvenlik gerekçesiyle baskı altına alındığını ve ülke yönetiminin şeffaf olmadığını" belirtmişti.

Ülkedeki ekonomik sorunları hatırlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunduğu 13 Mart'ta yayımlanan ikinci mektubunda Ahmedinejad, "askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırılmasını" önermişti.  Ahmedinejad, 24 Mart'taki üçüncü mektubunda ise "İran yargısına sert eleştiriler" yöneltmişti.

AHMEDINEJAD'IN İKİ YARDIMCISI TUTUKLU

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemdeki yardımcısı Hamid Bakayi, "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu. Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi İranlı komutan ile arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.  Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti. Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

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