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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.02.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Ağlama Duvarı için 'İslami vakıf' fetvası

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Ağlama Duvarı için 'İslami vakıf' fetvası

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Ağlama Duvarı'nın (Burak) İslami vakıf olduğu yönünde fetva verdi.

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve halihazırda Yahudilerin ibadet alanı olan Ağlama (Burak) Duvarı'nın Mescid-i Aksa'yı çevreleyen surların bir parçası olarak İslami vakıf hükmünde olduğunu belirtti.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri yayınladığı fetvasında, "Bu duvar mübarek Mescid-i Aksa'nın surlarının bir parçasıdır ve mescidin tüm surları da İslami vakıftır. Nasıl ki bir evi çevreleyen duvarlar o evin bir parçası ise bu duvar da mescidi çevreleyen surların bir parçasıdır ve Harem-i Şerif’e aittir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in İsra-Miraç gecesi bu alanı şereflendirdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç mucizesinde bu duvarı şereflendirmesinin yanı sıra Burak Duvarı İslami vakıftır." ifadelerine yer verdi.

Şeyh Sabri ayrıca Burak Duvarı'nın sadece Müslümanlara ait olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buradan Burak Duvarı'nın İsra ve Miraç mucizesinden bu yana sadece yeryüzündeki Müslümanlara ait olduğunu ilan ediyorum. Yahudilerin buradaki mülkiyetlerini ne onaylıyor ne de tanıyoruz."

İsrail'in "Batı Duvarı" ya da "Ağlama Duvarı" olarak isimlendirdiği bu ibadet alanı, Yahudi inancına göre Romalılar tarafından milattan sonra 70 yılında ikinci defa ve kalıcı olmak üzere yıkılan Süleyman Mabedi'nden kalan tek parça ve en kutsal alan olarak kabul ediliyor.

Kudüs uleması geçen ay İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Ağlama (Burak) Duvarını "restore" etmesini kınayarak, söz konusu duvarın Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetki alanında olduğunu vurgulamıştı.

İsrail makamları Temmuz 2018’de de yine aynı bölgede bir dizi kazı ve "restorasyon" çalışması başlatmış, bu durum Harem-i Şerif'in duvarlarından büyük bir taşın koparak düşmesine yol açmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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