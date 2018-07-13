AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin

KIBRIS’ta BM müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimler tüm hızıyla sürerken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), iki taraftan gazeteciler için tavsiye niteliğinde ‘barış dili’ sözlüğü yayınladı. 56 kelime ve tanımlık sözlüğe göre, Türkiye için kullanılan ‘anavatan’ sıfatı atılmalı, yerine sadece ‘Türkiye’ denmeli. 20 Temmuz Barış Harekâtı yerine ise ‘Türk müdahalesi’ yazılmalı.

KKTC’DE DESTEK VAR

Anavatan-yavruvatan tartışması KKTC için yeni değil. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı göreve geldiği 2015 yılında da benzer bir talepte bulunarak Türkiye için “kardeş vatan” alternatifini ortaya koymuş, bu ise büyük tepkilere neden olmuştu. KKTC’de solcu Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da desteklediği yeni sözlük, Almanya ve Hollanda’nın maddi desteğiyle hazırlandı ve AGİT’in Ada’daki medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Desir tarafından kamuoyuna açıklandı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce kaleme alınan sözlükte, Türk ve Rum medyasının karşılıklı kullandığı ‘rahatsızlık veren’ 56 kelime ve tanıma alternatif arandı.

TÜRK ASKERİ, ATİLLA

“Önem taşıyan kelimeler sözlüğü” adını taşıyan sözlüğe göre, Kıbrıs Türk medyası; ‘Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ yerine ‘Türk ordusu’, ‘Barış Harekâtı’ yerine ‘Türk askeri müdahalesi’, ‘gavur’ yerine ‘Kıbrıslı Rum’, ‘cira’ yerine ‘Rum kadın’ ve ‘sınır’ yerine ‘yeşil hat’ ifadelerini kullanmalı. Rum medyası ise ‘Atilla’ yerine ‘Türk ordusu’, ‘yasadışı rejim’ yerine ‘Kıbrıs Türk yönetimi’, ‘işgal güçleri’ yerine ‘Türk askeri’, çalıntı mülkler yerine Kuzey’deki Rum mülkleri, Türk-Rum yerine Kıbrıslı Türkler-Kıbrıslı Rumlar ifadelerini tercih etmeli. Sözlüğü hazırlayan Türk ve Rum ekip, ‘KKTC’, ‘Kıbrıs Rum yönetimi’ ya da ‘Rum lider’ gibi 14 sakıncalı buldukları tanıma alternatif konusunda anlaşma sağlayamadı.

RUM LİDER: SÖZLÜKTEN DE AGİT’TEN DE RAHATSIZIM

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, AGİT şemsiyesi altında oluşturulan sözlüğe sert tepki göstererek, “Uluslararası bir örgütün işe karıştırılması ve BM’nin net kararları bulunan istilanın, istila olmadığını, işgalin işgal olmadığını belirlemesi beni rahatsız etti” dedi. Anastasiadis, devlet televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, sözlüğün zamansız olduğunu belirterek, “İşgal işgaldir, tarihi görmezden gelemeyiz. Kıbrıs sorunu eylemlerle çözülecek, söylemlerle değil” diye konuştu. Sözlüğü kabul edilemez bulan Rum siyasi partileri de konuyu meclise sevketti. Rum medyası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya gelen Türk askerini, ‘işgal askeri’ diye niteliyor. Sözlük, ‘işgal askeri’ yerine ‘Türk ordusu’ ifadesi kullanılmasını talep ediyor.