AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin
GeriDünya AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
13.07.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin

AGİT’in Kıbrıs’ın iki tarafından gazetecilere barış dili oluşturmak için hazırladığı tavsiye niteliğindeki sözlük tartışma çıkardı. 56 kelimelik sözlükte ‘Anavatan’ yerine ‘Türkiye’ ya da ‘Yunanistan’ denmesi öneriliyor. KKTC Başbakanı sözlüğe destek verirken, Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis rahatsız olduğunu belirtti.

KIBRIS’ta BM müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimler tüm hızıyla sürerken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), iki taraftan gazeteciler için tavsiye niteliğinde ‘barış dili’ sözlüğü yayınladı. 56 kelime ve tanımlık sözlüğe göre, Türkiye için kullanılan ‘anavatan’ sıfatı atılmalı, yerine sadece ‘Türkiye’ denmeli. 20 Temmuz Barış Harekâtı yerine ise ‘Türk müdahalesi’ yazılmalı.

KKTC’DE DESTEK VAR
Anavatan-yavruvatan tartışması KKTC için yeni değil. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı göreve geldiği 2015 yılında da benzer bir talepte bulunarak Türkiye için “kardeş vatan” alternatifini ortaya koymuş, bu ise büyük tepkilere neden olmuştu. KKTC’de solcu Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da desteklediği yeni sözlük, Almanya ve Hollanda’nın maddi desteğiyle hazırlandı ve AGİT’in Ada’daki medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Desir tarafından kamuoyuna açıklandı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce kaleme alınan sözlükte, Türk ve Rum medyasının karşılıklı kullandığı ‘rahatsızlık veren’ 56 kelime ve tanıma alternatif arandı.

TÜRK ASKERİ, ATİLLA
“Önem taşıyan kelimeler sözlüğü” adını taşıyan sözlüğe göre, Kıbrıs Türk medyası; ‘Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ yerine ‘Türk ordusu’, ‘Barış Harekâtı’ yerine ‘Türk askeri müdahalesi’, ‘gavur’ yerine ‘Kıbrıslı Rum’, ‘cira’ yerine ‘Rum kadın’ ve ‘sınır’ yerine ‘yeşil hat’ ifadelerini kullanmalı. Rum medyası ise ‘Atilla’ yerine ‘Türk ordusu’, ‘yasadışı rejim’ yerine ‘Kıbrıs Türk yönetimi’, ‘işgal güçleri’ yerine ‘Türk askeri’, çalıntı mülkler yerine Kuzey’deki Rum mülkleri, Türk-Rum yerine Kıbrıslı Türkler-Kıbrıslı Rumlar ifadelerini tercih etmeli. Sözlüğü hazırlayan Türk ve Rum ekip, ‘KKTC’, ‘Kıbrıs Rum yönetimi’ ya da ‘Rum lider’ gibi 14 sakıncalı buldukları tanıma alternatif konusunda anlaşma sağlayamadı.

RUM LİDER: SÖZLÜKTEN DE AGİT’TEN DE RAHATSIZIM
KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, AGİT şemsiyesi altında oluşturulan sözlüğe sert tepki göstererek, “Uluslararası bir örgütün işe karıştırılması ve BM’nin net kararları bulunan istilanın, istila olmadığını, işgalin işgal olmadığını belirlemesi beni rahatsız etti” dedi. Anastasiadis, devlet televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, sözlüğün zamansız olduğunu belirterek, “İşgal işgaldir, tarihi görmezden gelemeyiz. Kıbrıs sorunu eylemlerle çözülecek, söylemlerle değil” diye konuştu. Sözlüğü kabul edilemez bulan Rum siyasi partileri de konuyu meclise sevketti. Rum medyası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya gelen Türk askerini, ‘işgal askeri’ diye niteliyor. Sözlük, ‘işgal askeri’ yerine ‘Türk ordusu’ ifadesi kullanılmasını talep ediyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

AGİT’in barış sözlüğü tartışma yarattı... ‘Anavatan’ olmaz adlarını söyleyin

Trump kasırgası İngiltere’de

Moskova’dan ‘Sırada İdlib var’ yorumu