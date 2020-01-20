Afrin’e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 yıl önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarıyla birlikte güvenli bölge haline gelen Afrin’e, havan saldırıları yapıldı.

Havan saldırılarının ikisi Afrin Stadyumu civarına atılırken, bir havanın da stadyuma yakın başka bir noktaya düştüğü öğrenildi.



Saldırıların ardından Afrin Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.



Saldırılarda 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.