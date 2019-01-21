Afrin’de terör saldırısı: 4 ölü
Zeytin Dalı Harekâtı’nın birinci yıldönümünde terör örgütlerinden arındırılan Afrin kentinin merkezinde bir midibüste patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı saldırı sonrası Afrin’de güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti.
SURİYE’de Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasının birinci yıldönümünde Afrin şehir merkezinde dün sabah saatlerinde bombalı saldırı meydana geldi. Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen harekâtın yıldönümünde olası saldırılara karşı günler öncesinden alarm durumunda olan güvenlik güçleri, dün sabah saatlerinde ilk olarak kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelendiği ve inceleme sonrası bomba yüklü olduğunu belirlediği bir aracı kontrollü olarak infilak ettirdi.
MİDİBÜSTE PATLAMA
Ancak, bu saldırıdan kısa süre sonra otogardan çıkan bir yolcu midibüsü, valilik binasına 500 metre mesafedeki Zeytin Dalı Bulvarı’nda infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla tahliye ederek hastanelere kaldırdı. 4 kişinin öldüğü saldırıda, 11 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bombanın midibüsün geçtiği noktaya mı yoksa içine mi yerleştirildiği araştırılırken, güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise saldırıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı. Kent genelinde teyakkuz durumuna geçilirken, Valilik binasının da bulunduğu saldırının yapıldığı Zeytin Dalı Bulvarı ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak PKK/PYD’den şüpheleniliyor.
MSB’DEN ÖZEL VİDEO
Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), Zeytin Dalı Harekâtı’nın birinci yılına özel video hazırlandı. 1 dakika 46 saniyelik videonun başlangıcında, “Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Videonun ilerleyen bölümlerinde operasyondan görüntülere yer verilirken, “Afrin ve bölgesinde huzur ve barışı getirdik” dendi. Videonun son bölümünde ise askerlerin operasyon sonrası Afrin’de bölge halkına gerçekleştirdiği yardımdan görüntüler kullanıldı.
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