Afrin'de sinsi tuzak ortaya çıktı

Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına ‘ikram’ görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu nedenle sahadaki birliklere, “Türkiye’den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin” emri verildi.

Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan PKK, Amanos dağlarını gözden çıkardı. PKK, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere ‘canlı kalkan’ olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor.