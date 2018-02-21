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    Afrin Operasyonu Merkel'in partisini rahatsız etti!

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Merkel'in CDU partisinin dış politika sözcüsü Hardt, Türkyie'ye Afrin operasyonunu bitirme çağrısında bulundu.

    Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye Afrin bölgesinde terör örgütü YPG'ye ve DEAŞ'a karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.

    Deutschlandfunk radyosuna konuşan Hardt, "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum" dedi. "Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" diye konuşan Hardt, NATO'nun üst siyasi karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) de Türkiye'ye karşı bu tutumu benimsemesi gerektiğini belirtti.

    DW Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye'de AWACS misyonu çerçevesinde Konya'daki NATO üssünde konuşlanmış Alman askerlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hardt, askerlerin buradan çekilmesinin bir hata olacağını kaydetti ve Türkiye'nin bu uçakları Suriye'de düzenlediği harekat için kullanmasının söz konusu olmadığını aktardı.

     

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    Etiketler: MERKEL , ALMANYA , Afrin
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