AFP Afrin'i böyle görüntüledi!

Fransa merkezli haber Ajansı AFP Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'den fotoğraflar geçti.

Afrin sokaklarını fotoğraflayan ajans, cadde kenarlarında asılı duran terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına dikkat çekti.

Ajansa yansıyan karelerde terör örgütü PKK'nın elebaşının yanı sıra örgütün kurucularından olan ve 1984'teki Siirt Eruh baskınına katılan Mahsum Korkmaz'ın da fotoğrafının olduğu da görülüyor.





İŞTE AFRİN'DE YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ



16:10 Zeytin Dalı Harekatı bölgesi, son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Afrin’e komşu Azez’de bataklığa dönen cephelerde TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri zorlu şartlara rağmen ilerliyor.

11:47 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis-İslahiye Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri, sabahtan bu yana belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalanıyor.



11:31 Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde, Burseya Dağı gibi terör örgütünün tünellerinin bulunduğu Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından imha edildi. Karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı.

10:55 Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

08:32 TSK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harek?tı kapsamında şu ana kadar 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Dün gece 13 uçakla 23 hedef imha edildi

KESKİN NİŞANCI TUZAĞI!

Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde TSK patlayıcıları temizliyor. Afrin’de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK’nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

TÜNELLER ELE GEÇİRİLİYOR

Burseya Dağı'nda ele geçirilen bir tünel böyle görüntülendi.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Afrin'de betonerme tünelleri ve onunla bağlantılı kaçış hendekleri ele geçirildi. Düzenli bir ordunun yapabileceği nitelikte olduğu görülen tüneller, topraktan değil inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarmeden oluşuyor. Havadan yapılan bombalamalara karşı yapıldığı düşünülen betonerme tünellerin içinde, tüfekle ateş edebilmek için duvarda mazgallar da bulunuyor. Tünellerle bağlantılı olarak da kepçeyle açılmış olduğu düşünülen, 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde hendekler de mevcut. Bu hendeklerin aldığı pozisyonun ise karşıdan yapılacak saldırılara karşı kurgulandığına dikkat çekiliyor. (Sabah)

Teröristlere ait başka bir mevzinin de görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

PYD ESAD'A SIĞINDI

PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu. İngiliz Reuters ajansının haberine göre PYD uzantısı Afrin Özyönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada Suriye devletine Afrin'e yönelik egeminlik yükümlülüklerini yerine getirme ve Afrin'e sınırının korunması için bölgeye asker yerleştirme çağrısı yapıldı. Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar sitesinin haberinde ise açıklamayla PYD'nin son altı yıldır Afrin'i koruduğunu ve Suriye ordusu devreye girdiğinde de korumayı sürdüreceğini vurguladığına dikkat çekildi.