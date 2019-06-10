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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.06.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Afganistan'dan ABD'ye barış görüşmeleri eleştirisi

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Afganistan'dan ABD'ye barış görüşmeleri eleştirisi

Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile barış görüşmelerinde başarısız olduğunu söyledi.

Muhib, özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, 4 ay içinde Taliban'ın bel kemiğinin kırılacağını belirtti.     

Taliban'ın başka ülkelere barış görüşmesi için gitmeye uçak parasının olmadığını ifade eden Muhib, böyle giderse Taliban'ın en kısa zamanda biteceğini vurguladı. Muhib, “Pakistan Taliban'ı destekliyor. Sorunu temelden çözmemiz için önce Pakistan ile görüşmemiz lazım.” dedi.     

Pakistan'ın kaygıları giderilmediği müddetçe Afganistan'a barış gelmeyeceğini dile getiren Muhib, her şeye rağmen Pakistan'ın Afganistan'daki barış konusundaki tutumunda son zamanlarda değişiklik hissettiklerini kaydetti.     

"ABD'nin barış görüşmesi başarısız"

Muhib, "ABD Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile barış görüşmelerinde başarısız olduğunu" savundu.     

ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin Afgan güvenlik güçleri üzerinde olumsuz etki yaptığını belirten Muhib, "barış" konusunun çok zor olduğunu sözlerine ekledi.     

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