Afganistan'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde, Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.
Maydan Vardak İl Şura Vekili Şerifullah Hotak, yerel basına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.
Bugün sabah saatlerinde 4 saldırgandan birinin bomba yüklü aracı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganlar güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti.
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etmişti.
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