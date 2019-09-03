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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Afganistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

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Afganistan'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

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  • Afganistandaki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16ya yükseldi
  • Afganistandaki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16ya yükseldi
  • Afganistandaki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16ya yükseldi
  • Afganistandaki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16ya yükseldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevredeki birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 20.15) gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu ifade eden Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16, yaralı sayısının da 119'a yükseldiğini söyledi.

Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bin askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.

BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

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