Afganistan’da zor seçim
Afganistan dün Taliban’ın gölgesinde sandık başına gitti. Katılımın beklenenin altında olduğu seçimlerin şimdiki Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında geçmesi bekleniyor.
AFGANİSTAN’da halk, dün, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Taliban’ın 2001’de devrilmesinin ardından 4’üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban’ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ancak katılım yine de beklenenin altında kaldı. Nitekim sabah saatlerinde Kandahar şehrinde meydana gelen patlamada, 15 kişi yaralandı. Seçimlerde 70 bin polis ve askerin görev almasına rağmen seçmenin sandıklara ulaşmakta yaşadığı zorluk katılımın düşük olmasına yol açtı. Dijital oy kullanma makinelerinin düzgün şekilde çalışmaması ve seçmenin makineleri kullanma konusunda eğitilmemiş olması da oy verme işlemini zorlaştırdı.
TALİBAN GÖLGESİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor. Seçimin ön sonuçlarının 17 Ekim, kesin sonuçlarının ise 7 Kasım’dan itibaren açıklanması bekleniyor. Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtmiş, Bağımsız Seçim Komisyonu ise Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıklamıştı. Resmi olmayan rakamlara göre 40’ın üzerinde ilçe Taliban kontrolünde bulunurken, 100’ün üzerinde ilçe de Taliban tehdidi altında.
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