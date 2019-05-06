Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Gulistan ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Gulistan'ın Tub-u Çegab bölgesindeki karakola saldırdığını, askerlerden ölenlerin olduğunu açıkladı.
Farah İl Şura Vekili Abdul Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 20 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda 25 askerin öldüğü iddia edildi.
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