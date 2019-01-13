Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezindeki Sultan Mir Aga karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kane, militanların, saldırının ardından karakoldaki silah ve mühimmatı alarak bölgeden uzaklaştığını söyledi.
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