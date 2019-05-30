Afganistan'da harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Mareşal Fahim Harp okulu giriş kapısında patlattığını söyledi.
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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