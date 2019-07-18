Afganistan'da emniyet müdürlüğüne saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti İl Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre 12 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, Kandahar Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirmesinin ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Reuters'tan gelen bilgilere göre 12 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Birinci saldırının ardından peş peşe iki patlamanın meydana geldiğini belirten Ahmedi, çatışmanın devam ettiğini kaydetti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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