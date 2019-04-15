Afganistan'da düğüne silahlı saldırı
Afganistan'ın Host vilayetinde bir düğüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Host Valiliği Sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin, Host'un Tanai ilçesinde bir düğüne saldırdığını belirtti.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mangal, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları, olayın ardından saldırganın kaçtığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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