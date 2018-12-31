Afganistan'da DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün istihbarat sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu Siddik Yar Orukzey'in öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, örgüte ait dört sığınağın imha edildiğini söyledi.
Hogyani, operasyonda ayrıca 27 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaşarak operasyonda sivillerin zarar görmediğini kaydetti.
Bir gün önce de aynı ilçede düzenlenen operasyonda 16 DEAŞ mensubu öldürülmüştü.
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