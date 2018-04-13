Afganistan'da çatışma! 9 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Herat valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şindent'in Larzanak köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Saatler süren çatışmada 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Farhad, çatışmada ayrıca 15 militanın öldürüldüğünü, 22'sinin de yaralandığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.
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