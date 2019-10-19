Afganistan’da camiye saldırı: 62 ölü
AFGANİSTAN’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Hasaki Mine’nin Cudere köyünde dün cuma namazı sırasında bir camiye yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 62 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle Celalabad’a 50 kilometre mesafedeki caminin çatısının çöktüğü, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Nangarhar vilayetinde hem terör örgütü DEAŞ, hem de Taliban aktif. Önceki gün BM Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamaya göre, 2019’da sivil kayıplar artışa geçti. 1 Temmuz ile 30 Eylül arasında 1.174 can kaybının olduğu, bunun da bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 42’lik bir artışa işaret ettiği belirtildi. Bu artışta Taliban saldırılarının etkisi olduğu kaydedildi.
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