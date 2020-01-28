MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan’da ABD uçağı düştü
GeriDünya Afganistan’da ABD uçağı düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 28.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Afganistan’da ABD uçağı düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan’da ABD uçağı düştü

AFGANİSTAN’ın Gazne vilayetinde yerel saatle 13.00 sıralarında Amerikan ordusuna ait bir uçak düştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, düşen hava aracının uçak üreticisi Bombardier'e ait bir iş jetinin askeri versiyonu olduğunu ve iletişim maksatlı kullanıldığını anlattı. Küçük uçakta en fazla 5 kişi bulunduğunu söyleyen yetkililer, füzeye dair bir bulgu olmadığını, olayın kaza gibi göründüğünü belirttiler.

Afganistan’da ABD uçağı düştü

TALİBAN: BİZ DÜŞÜRDÜK

Bu açıklamadan önce ise, bölgede etkili olan Taliban örgütü uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid açıklamasında, uçağın istihbarat görevinde olduğunu, kabinde üst düzey Amerikalı subayların bulunduğu öne sürdü. Ancak uçağı nasıl düşürdüklerine dair detay vermedi. ABD'li bir savunma yetkilisi ise uçakta üst düzey isimler bulunduğu iddiasını reddetti. Gazne vilayeti büyük ölçüde Taliban örgütünün kontrolünde bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle