Afganistan’da ABD uçağı düştü

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, düşen hava aracının uçak üreticisi Bombardier'e ait bir iş jetinin askeri versiyonu olduğunu ve iletişim maksatlı kullanıldığını anlattı. Küçük uçakta en fazla 5 kişi bulunduğunu söyleyen yetkililer, füzeye dair bir bulgu olmadığını, olayın kaza gibi göründüğünü belirttiler.

TALİBAN: BİZ DÜŞÜRDÜK

Bu açıklamadan önce ise, bölgede etkili olan Taliban örgütü uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid açıklamasında, uçağın istihbarat görevinde olduğunu, kabinde üst düzey Amerikalı subayların bulunduğu öne sürdü. Ancak uçağı nasıl düşürdüklerine dair detay vermedi. ABD'li bir savunma yetkilisi ise uçakta üst düzey isimler bulunduğu iddiasını reddetti. Gazne vilayeti büyük ölçüde Taliban örgütünün kontrolünde bulunuyor.