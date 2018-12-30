Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini söyledi.
Operasyonda 16 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, öldürülenlerin arasında örgüt elebaşlarından Hattab Bacuri'nin de bulunduğunu belirtti.
Hogyani, operasyonda sivillerin zarar görmediğini vurguladı.
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