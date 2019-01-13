Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.
NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DEAŞ üyesinin yakalandığını belirtti.
Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.
AFGANİSTAN'DA ÇATIŞMA
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 7 korucu ve 8 Taliban üyesi öldü.
Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın Pul-i Nev bölgesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 Taliban militanın da öldüğünü dile getiren Subhani, 3 korucuyla 18 militanın da yaralandığını belirtti.
Subhani, saatler süren çatışmanın ardından karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.
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