Afganistan’a sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü’nde Afganistan’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Bagram Hava Üssü’nde Amerikalı askerlerle bir araya gelen Trump, Taliban ile yarım kalan müzakerelere yeniden başlandığını, Talibanın da bir ateşkes istediğine inandığını söyledi. Ayrıca Afganistan’daki asker sayısını önemli ölçüde azaltacağını yineledi. Trump Amerikan üssünde 3.5 saat geçirdikten sonra ülkeden ayrıldı. Bu, Başkan Trump’ın Afganistan’a ilk ziyareti oldu. Trump geçen yıl aralık ayında da Irak’taki ABD üssüne sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.
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