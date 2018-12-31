Afganistan kararı beklemede
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın Afganistan’daki ABD askerlerinin çekilmesi yönünde talimat verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
ABD’nin Afganistan’daki 14 bin askerinin 7 binini çekeceği iddiasına ilişkin AA’ya konuşan bir Pentagon yetkilisi, “Afganistan’daki asker sayısını azaltmaya yönelik imzalanmış bir talimat yok” ifadesini kullandı. Pentagon sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner ise çekilme talimatı verildiği iddiasını yalanlasa da, Afgan düzenli ordusunun manevra kabiliyetinde önemli gelişmeler kaydett,ü,m, vurguladı.
‘BAŞKAN HENÜZ KARAR VERMEDİ’
Bloomberg televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garret Marquis de, “Başkan, Afganistan’daki kuvvetlerin sayısının azaltılmasına yönelik bir karara henüz varmadı ve Savunma Bakanlığı’na Afganistan’dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi” ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın döneminde ülkedeki ABD askerlerinin sayısı 9 bin 800’e indirilse de Trump göreve geldikten sonra sayı 14 bine çıkmıştı.
NANGARHAR’DA 16 DEAŞ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 16 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar’ın Açin ilçesinde DEAŞ’a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini söyledi. Operasyonda 16 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, öldürülenlerin arasında örgüt elebaşlarından Hattab Bacuri’nin de bulunduğunu belirtti. Hogyani, operasyonda sivillerin zarar görmediğini vurguladı.
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