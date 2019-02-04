Afgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşecek
GeriDünya Afgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
04.02.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Afgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afgan siyasetçiler Taliban ile Moskova'da görüşecek

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Taliban yetkilileriyle Afgan siyasetçilerin görüşmesinin Rusya'da yaşayan Afganlar tarafından hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede Rusya hükümetinin rolünün bulunmadığı kaydedildi.

Görüşmeye Afgan hükümetinden herhangi bir temsilci katılmazken, parti liderleri ve siyasetçiler ise görüşmeye gitmek için hazırlanıyor.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye Afgan hükümetini temsilen kimsenin katılmayacağını açıkladı.

Öte yandan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'da yapılacak görüşmenin, böyle bir süreçte Taliban ile Afganların kendi aralarındaki barış görüşmesi için ilk adım olacağını kaydetti.

Karzai, Afgan halkının barış görüşmelerinden somut atılımlar beklediğini ve kendisiyle beraber Moskova'ya gidecek heyetin amacının da en kısa zamanda barış görüşmelerinin başlaması olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMEDE KONUŞULACAK MADDELER

Taliban ile yapacakları Moskova görüşmesinde, İslam Cumhuriyeti sisteminin korunması ve güçlendirilmesi, Afganistan’ın bölgesel ve küresel çatışmalarda tarafsızlık ilkesinin benimsemesi konusunun ele alınacağını aktaran Karzai, ayrıca barış görüşmelerinin başlamasıyla ateşkes uygulanması, Afganistan topraklarının başka ülkeler için tehdit teşkil etmemesi ve diğer konuların da konuşulacağını belirtti.

Görüşmeye, Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Vahdet İslam Partisi Lideri Muhammed Muhakkik, Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Ata Muhammed Nur, Mahaz Milli Partisi Lideri Sayed Hamid Geylani ve bazı siyasetçiler katılacak.

BARIŞ ŞURASI UMUTLU

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Sayed Ehsan Tahiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'daki savaşa son verilmesi için yapılacak her görüşmeyi desteklediklerini bildirdi.

Görüşmenin, barış görüşmelerinin başlaması için başlangıç olmasını umduklarını dile getiren Tahiri, bu konuda olumlu sonuçları beklediklerinin altını çizdi.

Tahiri, ''Moskova'da yapılacak görüşmeye Barış Şurası'ndan kimse katılmayacak'' dedi.

Öte yandan Taliban örgütü de görüşmelere Katar ofisi heyetinin katılacağını duyurdu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması