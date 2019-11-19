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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
19.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib, Erdoğan'dan barışa destek istiyor

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Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib, Erdoğan'dan barışa destek istiyor

Afganistan Hac ve Evkaf Bakanı Abdul Hakim Munib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan'da barışın sağlanmasına bölge ülkeleri üzerindeki etkisini kullanarak yardımcı olabileceğini söyledi.

Munib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Afganistan'daki barışa öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda önemli rolü bulunduğunu ifade eden Munib, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'a barışın gelmesi için komşularımız üstündeki etkisini kullanarak yardımcı olabilir.” diye konuştu.

Afganistan halkının, Türkiye'nin istiklal mücadelesinde yardımcı olduğunu hatırlatan Munib, Afganistan'a barışın gelmesi için sıranın Türkiye'de olduğunu kaydetti.

AFGAN HÜKÜMETİ İLK KEZ TALİBAN İLE GÖRÜŞECEK

Munib, Taliban ile barış görüşmelerine değinerek, “Taliban ilk kez Afgan hükümetiyle görüşecek. Çin'de yapılması planlanan bu görüşme için dün Afgan heyeti Çin'e gitti.” ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yıllardır devam eden iç savaşa rağmen birçok alanda gelişme kaydedildiğini dile getiren Munib, özellikle ekonomi ve eğitim alanında büyük ilerleme olduğunu vurguladı.

Munib, 40 yıldır iç savaşın sürdüğü Afganistan'da halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu ve geçen aylarda yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Afganistan halkı ve devletinin barışı her şeyden çok barış istediğini aktaran Munib, barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini bildirdi.

BATI'NIN İSLAM'A BAKIŞINA TEPKİ

İslam dininin barış dini olduğunu vurgulayan Bakan Munib, Batı ülkelerinin İslam karşıtı söylemleri ve eylemlerinin kabul edilir olmadığını söyledi.

Munib, “Dünyada yaşanan büyük savaşlara bakıldığında Batı dünyasının bu savaşların temeli oluşturduğunu görmek mümkün. Bu nedenle İslam dini her zaman barış dini olmuştur.” dedi.

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