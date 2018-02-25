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    AfD’liler ‘ırkçı’ sözüne çok alınmış! Cem Özdemir’i şikayet edecekler

    Deutsche Welle Türkçe
    25.02.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Almanya’da aşarı sağ parti Almanya için Alternatif (AfD), Federal Meclis’teki konuşmasında kendilerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller’in eski eşbaşkanı Cem Özdemir hakkında şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

    AfD’nin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Bernd Baumann, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Cem Özdemir’in Alman Federal Meclisi’nde yaptığı konuşmasını ‘resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti’ne taşıyacaklarını’ kaydetti.
    AfD’nin suçlamalarda bulunmasına şaşırmadığını ve bunu beklediğini belirten Cem Özdemir, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, AfD’nin ‘hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde’ radikalleştiğini söyledi. Özdemir, “Konuşmasının ardından toplumun her kesiminden gelen destek” için ise minnettar olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

    DENİZ YÜCEL TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
    AfD, Türkiye’de serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel’in köşe yazılarını Alman Meclisi’nin gündemine taşımıştı. AfD meclis grubu tarafından sunulan önergede Deniz Yücel’in 2011 ve 2012 yıllarında die tageszeitung’da (taz) yazdığı iki köşe yazısının Alman hükümeti tarafından ‘kınanması’ talep edilmişti. Alman Meclisi’nde yapılan oylamada AfD’nin talebi reddedilmişti.
    Cem Özdemir AfD’nin önergesini mecliste yaptığı konuşmada ağır sözlerle eleştirmişti. Özdemir “Böyle bir davranış sergileyen ırkçıdır” demiş ve Almanya’da bir sansür kurumunun olmadığını, basının özgür olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler: AfD , Cem Özdemir , Almanya , avrupadan haberler
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