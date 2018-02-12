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    AfD'li vekilden Türklere korkunç tehdit

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    12.02.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Almanya'da aşırı sağcı parti AfD Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Milletvekili Kay Gottschalk, Almanları Türk dükkânlarını boykota çağırdı. Nazi Almanya'sında Yahudi soykırımı, Yahudi mallarını boykot çağrısıyla başlamıştı. Irkçı ve İslam düşmanı yorumlarıyla tepki çeken Gottschalk, Türkiye'nin sınırını terör gruplarını arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu da eleştirdi.

    ALMANYA'da mülteci ve İslam karşıtı kampanyayla eyaletlerden sonra üçüncü güçlü büyük parti olarak Federal Meclis'e de giren aşırı sağcı AfD'nin Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Gottschalk, Almanları Türk dükkânlarını boykota çağırdı. Almanya'nın Krefeld kentinde AfD'nin 24 Ocak'ta yılbaşı resepsiyonunda konuşan AfD'li vekil Kay Gottschalk, “Vicdan sahibi tüm vatandaşlara sesleniyorum: Almanya'daki Türk dükkânlarını boykot edin. Onların yüzde 70'i Erdoğan'ı destekliyor” dedi. Toplantıya katılan AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen'in bu sözlere hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti. AfD milletvekili Kay Gottschalk konuşmasını daha da ileri götürerek, Zeytin Dalı operasyonuna ateş püskürdü.

    AfD Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk'ın sözlerine karşı toplantıda hazır bulunan AfD vekilleri ve yöneticilerinden sadece milletvekili Stefan Keuter küçük bir tepki gösterdi. Keuter, uyum sağlamış Türkleri dışlamak istemediklerini söyledi ve Kay öfkeli konuştu dedi. Ancak vekil Kay Gottschalk, milletvekili arkadaşının sözlerini eleştirmesine sert tepki gösterdi.

    NAZİ ALMANYA'SINI ÇAĞRIŞTIRIYOR

    AfD'li vekil Kay Gottschalk'ın Türk dükkânlarını boykot çağrısı Almanya'da Nazi dönemini çağrıştırdı. Nazi Almanya'sında Yahudi dükkânlarını boykot çağrısıyla Yahudi soykırımı başlamıştı. Vekil Gottschalk, sözleri kamuoyunda yoğun tepki uyandırınca, ertesi gün özür diledi. Ama Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kolları Juso'ların Krefeld teşkilatı özrü kabul etmedi.

    AfDli vekilden Türklere korkunç tehdit

    SPD Krefeld teşkilatı, “Bu kişiler medyaya çıkmak için çok sık kışkırtıyorlar. Ama sonra cezai kovuşturmadan kurtulmak için özür diliyorlar” açıklaması yaptı. Jusos Krefeld Başkanı Stella Rütten ve yöneticileri Krefeld'te cumartesi günü milletvekili bürosunu açan AfD'li vekil Kay Gottschalk'a Türk dükkânlarından satın aldıkları bir sepet Türk ürünü götürerek, kendisini protesto etti. Kendisi de eski bir SPD üyesi olan AfD'li vekil Kay Gottschalk, eski bir SPD üyesi olarak halen SPD'ye yakınlık duyduğunu belirterek, Juso üyelerini bir bardak şampanyaya davet etti. Ama Teşkilat Başkanı Stella Rütten, daveti reddetti.

    NAZİ METODU

    AfD'li vekil Kay Gottschalk'a aynı partiden Federal Meclis Milletvekili Martin Renner sert tepki gösterdi. Bunu “Bir Nazi Metodu” olarak niteleyen milletvekili Renner, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Kay Gottschlak'ın özrünün yeterli olmayacağını belirterek, kendisini istifaya çağırdı.

     

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    Etiketler: ALMANYA , AFD , Türkiye
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