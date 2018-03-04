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    AfD’li politikacıdan Anayasa Mahkemesine hakaret

    BERLİN
    04.03.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD milletvekili ve Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Peter Böhringer, Anayasa Mahkemesine hakaret etti. Böhriner, mahkemeyi ‘fahişe yargısı’ olarak niteledi.

    Almanya’da aşırı sağcı pati AfD milletvekillleri, yabancılara, Alman kurumlarına ve politikacılarına sözlü saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Federal Meclis’te en önemli komisyon olan Bütçe Komisyonu Başkanı Peter Böhringer (AfD), Alman Anayasa Mahkemesi ve simgesi olan Roma adalet tanrıçasını ‘fahişe yargısı’ olarak niteledi. Böhringer’in mail grubuna gönderdiği bir yazıda Merkel hükümetini de ‘Merkel-Gabriel cuntası’, Merkel’in ilk başbakan seçildiği 2005 yılını ise ‘iktidara el koyma’ yılı olarak nitelediği ortaya çıktı.
    Bild am Sonntag gazetesinin elindeki özel maile göre adaletin simgesi olan ‘Adalet Tanrıçası Justizia’, fotomontajla fahişe olarak canlandırılıyor ve fotoğrafın altında “Fahişe Justizia (BVerfG)” diye yazıyor. BVerfG ise Alman Anayasa Mahkemesinin kısaltılmış adı.

    ‘SÖZCÜK SEÇİMİ İĞRENÇ’
    Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, “Gerçekten bu görüşler yer alıyorsa, bu Alman adaletine bir saldırı. Sözcük seçimi iğrenç. Bizim mahkemelerimiz demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hakların bir garantisi” dedi.
    Bütçe Komisyonu Başkanı Böhringer ise smail hakkında görüş belirtmeyeceğini açıkladı.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , AFD , Peter Böhringer
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