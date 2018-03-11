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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya 'AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil'
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DW Türkçe
11.03.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

'AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil'

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'AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil'

Almanya'nın müstakbel Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağ popülist AfD'ye oy veren seçmenlerin hepsinin kayıp Naziler olmadığını söyledi. Spahn, CDU'nun bu seçmenleri geri kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Almanya’da Başbakan Merkel’in kabinesindeki bakanların tamamı belli oldu. Yeni hükümet 14 Mart’ta bakanların resmen yemin etmesiyle göreve başlayacak.

Almanya'da yeni kurulacak hükümette Sağlık Bakanı olarak görev almaya hazırlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Jens Spahn, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif'e (AfD) oy veren Alman seçmenleri geri kazanmak istediklerini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada Spahn, "Daha önce CDU'ya oy verip de şimdi AfD'yi seçen bir milyon seçmen kayıp Nazi değildir" dedi. Spahn, bu seçmenleri yeniden CDU'ya kazandırmak istediklerini kaydetti.

AfD'nin sağ kanadını temsil eden Björn Höcke gibi politikacıların "ırkçı, antidemokrat ve Yahudi düşmanı beyanlarda bulunduklarını ve toplumu kışkırtıp böldüklerini" vurgulayan Spahn, "Bu partiye oy veren herkes oyuyla kimi desteklediğini bilmeli" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜREL GÜVENLİK" VURGUSU

Spahn, Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile kurulacak olan yeni büyük koalisyonun "devletin eylem kabiliyetine olan güveni geri kazanması" gerektiğini de söyledi.

Yeni kabinenin en genç bakanı olacak olan 37 yaşındaki Spahn, CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasına karşı benimsediği eleştirel tutumla tanınıyor.

24 Eylül 2017'deki seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alan AfD, Federal Meclis'te muhalefet partisi olarak varlık gösterecek. 24 Eylül'de yaklaşık 980 bin CDU seçmeninin AfD'ye kaydığı tahmin ediliyor.

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