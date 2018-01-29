AfD bu rolü sevdi: Güçlü ve mağdur!

AŞIRI sağcı parti AfD hem mağduru, hem güçlüyü oynuyor. Federal Meclis’te 92 milletvekiliyle temsil edilen AfD, Meclis’te kışkırtıcı konuşma ve çıkışlarla dikkatleri çekmek istiyor. Kendisine aşırı sağcı ve nazi kıyaslaması yapılınca, mağdur rolüne giriyor. Ama kendisi başkalarını Hitler, Stalin ve Mao ideolojisi izlemekle suçluyor. Merkel’i 15 yıl cezaevine atmak, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’u Anadolu’da imha etmek istiyor. Grup Başkanı Alexander Gauland, AfD milletvekili istihbaratı kontrol komisyonuna alınmayınca, “Bu Meclis’te savaş isteyenler varsa, savaş da yaparız” dedi. AfD Meclis’te Bütçe, Hukuk ve Turizm olmak üzere üç önemli komisyonu yönetecek. Bu hafta komisyon başkanları seçilecek. AfD’nin üç komisyon için önerdiği isimler keskin aşırı sağ görüşleriyle tanınıyor.

ADAM YARALAMAKTAN

Turizm Komisyonu Başkanlığı’na önerilen AfD’li milletvekili Sebastian Münzenmaier hakkında tehlikeli adam yaralamaya yardım etme suçundan 6 ay tecilli hapis cezası bulunuyor. İtiraz ettiği için karar kesinleşmedi. Münzenmaier, Kaiserslautern takımı holiganlarıyla Mainz taraftarlarına saldırıdan bu cezayı aldı. Şimdi Meclis’te ve seçilirse Turizm Komisyonu’na başkanlık edecek.

Meclis’in en önemli komisyonu Bütçe Komisyonu Başkanlığına AfD, Peter Böhringer’i önerdi. Böhringer, Federal Meclis için “Bu meclis halka ihanet ediyor” dedi. Meclis’i tanımayan ve halk haini olarak gösteren biri Bütçe Komisyonu Başkanı olacak. Hukuk Komisyonu Başkanlığına ise AfD Stephan Brandner’i aday gösterdi. Brandner, mülteci politikasından dolayı Merkel için “15 yıl hapse atılmalı” dedi.

Bu konuda görüşleri sorulan AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, kendisi hakkında da Uyum Bakanı Aydan Özoğuz için “Kendisini Anadolu’da imha edeceğiz” sözlerinden dolayı soruşturma açıldığını belirterek, bunları siyasi söylemler diye küçük göstermeye çalıştı. Gauland, üç adaydan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Şimdi gözler Meclis’te bu üç adayın başkan seçilip seçilmeyeceğine çevrildi.