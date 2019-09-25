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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adriyatik’te kayıp kıta keşfedildi

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Adriyatik’te kayıp kıta keşfedildi

Akdeniz’in karmaşık jeolojik yapısının incelendiği bir araştırmada, İtalya’nın Adriyatik Denizi’ni de içine alan bölgede bulunan kıta ‘Büyük Adria’ olarak anılıyor.

İspanya’dan İran’a kadar uzanan bölgedeki sıradağların ve deniz çukurlarının incelendiği araştırmaya göre Grönland büyüklüğünde olduğu düşünülen kayıp kıta ‘Büyük Adria’nın, Güney Avrupa’da 140 milyon yıl önce denize gömüldüğü tahmin ediliyor. Ancak söz konusu keşif, hakkında birçok spekülasyon yapılan kayıp kıta Atlantis değil. İtalya’nın Adriyatik Denizi’ni de içine alan bölgede keşfedilen kıta, ‘Büyük Adria’ olarak adlandırılıyor. Büyük Adria’nın Avrupa’ya yaklaşmasıyla, Alpler ve Apenin Dağları da dahil Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye’de birçok sıradağın meydana geldiği tahmin ediliyor.

FARKLI BİR SIRADAĞ

Sıradağların evrimi, aslında kıtaların evrimine ilişkin şifreleri de içerisinde barındırıyor. Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi’nden uzmanlar, “İncelediğimiz birçok sıradağın kökeni, 200 milyon yıldan fazla bir süre öncesine ve Kuzey Afrika’ya dayanıyor. Ancak Torino’dan başlayarak Adriyatik Denizi’nden de geçen, ve İtalya’nın çizmeye benzetilen formunun topuk kısmına kadar uzanan bölgede farklı bir sıradağa ait parça yer alıyor” dedi.

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