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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AA
20.11.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Adolf Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

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Adolf Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

Nazi lideri Adolf Hitler'in 1889 yılında doğduğu ve ilk üç yılını burada geçirdiği Avusturya'daki Braunau am Inn kasabasında bulunan evin akıbeti uzun zamandır tartışılıyordu.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, yaptığı açıklamada Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin polis merkezine çevrileceğini bildirdi.

Bu adımın, binanın Nazi sempatizanları için bir 'anıta' dönüşmesini engellemek adına atıldığı bildiriliyor.

Bakan Wolfgang Peschorn, "Gelecekte polis tarafından kullanılacak bu bina, bir daha nasyonal sosyalizmin anısını asla canlandırmayacağına dair apaçık bir sinyal vermelidir." ifadelerini kullandı. 

AVRUPA'NIN HER KÖŞESİNDEN MİMARLAR ÇAĞRILIYOR

Bakanlık açıklamasında, 17’nci yüzyıldan kalma binanın yeniden tasarlanması için Avrupa'nın her köşesinden mimarları bu ay davet etmek istedikleri bildirildi.

Binanın 2020'nin ilk yarısında dönüştürülebileceği öngörülüyor.

Adolf Hitler’in doğduğu evle ilgili tartışmalar yıllardır sürüyor.

Neo-Naziler bu binayı 'mabet' gibi gördüğü için Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da evi ziyaret etmek istiyordu.

Ev sahibi Gerlinde Pommer, 2011'den beri tadilatına ve satışına izin vermediği boş eve aylık binlerce euro kira ödemiş ve satmayı defalarca reddetmişti.

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde (1933-1945), yaklaşık 6 milyon Yahudi katledildi.

 

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