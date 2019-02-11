Adı Alan Kurdi oldu
İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde bir arama kurtarma gemisine, Eylül 2015’te Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğularak henüz üç yaşında hayatını kaybeden Alan Kurdi’nin ismi verildi.
Eski ismi “Profesör Albrecht Penck” olan gemi Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi ve halası Tima tarafından ziyaret edildi. Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşiyle birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi’nin cansız bedeninin görüntüleri o dönemde tüm dünyayı sarsmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, kısa süre önce 2018’de her gün ortalama 6 mültecinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 2018 yılı rakamlarına göre ise İspanya, düzensiz göçmenler için ilk defa Avrupa’ya ana giriş kapısı oldu. 2018’de bu ülkeye 6 bin 800 kişi kara yoluyla, 58 bin 600 düzensiz göçmen ise deniz yoluyla ulaştı.
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