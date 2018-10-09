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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / STRASBOURG
09.10.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

Aday çekildi AİHM listesi 2019’a kaldı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Aday çekildi AİHM listesi 2019’a kaldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi geçen yıl mayısta dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenmesi gelecek yıla kaldı.

Türkiye’nin Strasbourg’a gönderdiği son listede yer alan isimlerden birinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) yargıçların belirlenmesiyle ilgili komitesindeki mülakat sonrasında adaylıktan çekilmesi süreci farklı bir yöne taşıdı.

YENİ BİR İSİM ÖNERİLECEK

Önceki listeleri danışma paneline takılan ya da komitenin olumsuz görüşüyle AKPM Genel Kurulu’nca reddedilen Türkiye, yine benzer bir riskle karşı karşıya kalmıştı. Ancak listede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Esra Gül Dardağan Kibar ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Necati Polat ile yer alan isim olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Selami Kuran çekilme kararı alınca Türkiye, ‘listesi bir kez daha reddedilen ülke’ pozisyonuna düşmekten kurtuldu.

Paris’te 27 Eylül’de yapılan mülakat sonrasında AKPM Genel Kurulu’na listenin reddedilmesi tavsiyesinde bulunulması görüşü öne çıkmıştı. Kurallar gereği komitenin AKPM’ye, görüşü olumsuz olsa da, üç isim iletmesi gerekiyor. Kuran’ın çekilmesiyle iki isim kaldığından listeye ilişkin süreç tamamlanamadı. Gelinen aşamada Türkiye’nin, yedek adaylardan birini listeye eklemesi halinde süreç teorik olarak ocakta yapılacak AKPM Genel Kurulu’na yetiştirilebilir. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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