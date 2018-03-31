‘Adanalı’ kaçak Yunanistan’dan iltica istedi
ALKOLLÜ bir şekilde 20 Mart’ta Meriç’te Pazarkule’nin karşısındaki Yunan hudut kapısı Kastanies’de yakalanan ve ‘Adanalı’ olduğunu söyleyen 41 yaşındaki Türkiye vatandaşı, Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.
Yunan Polisi, Pazarkule’den koşarak Kastanies’e gelen ve üzerinde Yunanistan vizesi bulunmayan Türk pasaportu çıkan Türkiye vatandaşının ifadesini alabilmek için saatlerce alkolün tesirinin geçmesini beklemişti.
Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı için 4 ay tecilli hapis ve 1.500 euro para cezasına çarptırılan şahıs, sınırı geçmeden önce çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini söylemişti.
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