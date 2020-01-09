Hülya GÜLER
Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:00,
Adalet için kaçtım
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, filmleri aratmayacak bir operasyonla ev hapsinde olduğu Japonya’dan Beyrut’a kaçışının ardından dün ilk kez dünya kamuoyu önüne çıktı.
İşte Ghosn’un açıklamalarından dikkat çeken maddeler:
- Ünlü bir söz var ‘Ya Japonya’da ölürsün ya da Japonya’dan çıkarsın’.
- Hepiniz nasıl kaçtığımı merak ediyorsunuz. Ama ben neden kaçtığımı anlatacağım.
- Adaletsizlikten, adalet için kaçtım.
- Suçlamaları kabul etmem için baskı gördüm.
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